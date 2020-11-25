شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 59 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 59.2 مليون حتى صباح أمس الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونا و169 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.896 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و396 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.53 مليون حالة حتى صباح أمس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.43 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم أمس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 50 ألفا و453 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس 584 ألفا و493 شخصا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الباكستانية أمس تسجيل 2954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 379 ألفا و883 حالة.

ووصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.58 مليون حالة، حتى صباح أمس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

من جهتها، أكدت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو أمس تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن هذه أول مرة تسجل في طوكيو حالات إصابة يومية بالفيروس أقل من 200 حالة منذ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 134 ألفا و554 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، كما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 497 ألفا و501 حالة، حتى صباح أمس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.