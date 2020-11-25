شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر 5 ألغام إيرانية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس تدمير وإزالة 5 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف، في بيان صحفي أمس، إن الألغام البحرية التي دمرت في جنوب البحر الأحمر، إيرانية الصنع من نوع «صدف».

وأشار إلى أن «مجموع الألغام التي دمرت في البحر الأحمر وصل إلى 163 لغما بحريا».

وقال التحالف إن «أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر».