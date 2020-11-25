أمين عام الأمم المتحدة يحث زعماء إثيوبيا على حماية المدنيين في تيجراي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" بشأن الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي ودعا جميع الأطراف إلى تهدئة التوتر.

وأضاف دوجاريك في بيان "وسط تقارير عن هجوم عسكري محتمل على مقلي عاصمة الإقليم، فإنه يحث قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

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