الجيش يعيد الهدوء لجنوب ليبيا بعد احتواء اشتباكات مسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت القيادة العامة للجيش الليبي، بتدخل القوات لفض اشتباكات نشبت بين عائلتين في مدينة سبها جنوبي البلاد، وهو ما أعاد الهدوء للجنوب.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية المهدي الشهيبي في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش الوطني ستتدخل لإيقاف الاشتباكات المسلحة المستمرة بين عائلتين من قبيلة القذاذفة في حي الفاتح بمنطقة المهدية في سبها .

وذكرت مصادر محلية ليبية لـ"الخليج 365" أن قوة كبيرة من الجيش توجهت إلى مدينة سبها، بأوامر من القيادة العامة لإنهاء الاقتتال بين قبيلتين في المدينة.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات بين العائلتين تجددت مساء الثلاثاء، باستخدام الأسلحة الثقيلة، إثر مقتل مختار محلة حي سكرة "عبد السلام الجيطلاوي".

وأدت الاشتباكات في المنطقة خلال يومين الماضيين إلى مقتل اثنين، وجرح أكثر من ثلاثة أشخاص، وتضرر عدد من المنازل.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وجه بتعزيز القوات في مناطق جنوب غرب البلاد؛ لحمايتها من خلايا تنظيم داعش الإرهابي والعصابات المسلحة.

ونشر الجيش الليبي وحدات مسلحة في مناطق بالظهير الصحراوي جنوب البلاد عقب ورود بلاغات بعمليات سطو ضد ليبيين، على الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها وطريق مرشان، ويتعرض الجنوب الغربي الليبي لاختراقات من التنظيمات الإرهابية، المدعومة تركيا.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، بحسب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.

وتعمل قوات الجيش على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.