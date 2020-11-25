رئيس هيئة الأركان السوداني يشارك في ختام "سيف العرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى قاعدة برج العرب المصرية للمشاركة في ختام فعاليات تدريب "سيف العرب".

رئيس هيئة الأركان السوداني جاء على رأس وفد رفيع يضم نائبه للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد، وقائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار إلى جانب عدد من القادة.



وشارك الجيش السوداني في فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" الذي انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، وتستضيفه مصر، بمشاركة السعودية والإمارات والأردن والبحرين.

وقال بيان صحفي من هيئة الأركان السوداني، أن التدريب المشترك "سيف العرب" الذي يأتي تحت شعار "هدف واحد لأمة واحدة "، يأتي في إطار التطور الكبير الذي تشهد العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة التدريب وتبادل الخبرات.

وخلال الأيام الماضية اكتمل وصول القوات المشاركة في "سيف العرب" عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية، لقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية في المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تشارك السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان بجانب مصر في التدريب.



التدريب الذي انطلق، الأحد، يسعى من خلاله المشاركون لترسيخ أسس التعاون العسكري المشترك بين القوات المصرية، وقوات خمس دول عربية، يحمل بين طياته العديد من رسائل الردع للخارج وخاصة لتركيا، وطمأنة للداخل على جاهزية الجيوش العربية للتعامل مع أي خطر يهدد أمن المنطقة، وفقا لخبير استراتيجي تحدث لـ"الخليج 365".