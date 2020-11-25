"عدوان" إسرائيلي على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن إسرائيل نفّذت "عدوانين" استهدفا ليل الثلاثاء محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوب البلاد.
وقالت الوكالة "عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة"، و"عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن سقوط ضحايا جراء "العدوان" الذي غالبا ما يشير إلى غارات جوية.
والثلاثاء الماضي، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله، إن 3 من العسكريين قتلوا وجُرح آخر في "عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية".
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