عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جون كيري يرسم طموح أمريكا في مكافحة التغير المناخي

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365

دعا الموفد الأمريكي الخاص المقبل لشؤون المناخ، جون كيري، المجتمع الدولي، الثلاثاء، إلى "طموح أكبر" في التصدي للتغير المناخي، الذي يعد إحدى أولويات الرئيس المنتخب جو بايدن.



واعتبر كيري أن اتفاق باريس للمناخ الذي وقع في 2015 "ليس كافيا وحده"، داعيا من سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة "كوب 26" في نوفمبر 2021 في جلاسكو إلى "التحلى معا بطموح أكبر" مستدركا: "وإلا سنخفق جميعا معا".

وجاءت تصريحات كيري خلال تقديم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعضاء إدارته المقبلة، التي من المقرر أن تتولى مهامها في 20 من يناير المقبل.

وكانت الولايات المتحدة، التي تعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، قد انسحبت مطلع نوفمبر الماضي، بشكل رسمي، من اتفاقية باريس للمناخ.

ومع انتصار بايدن بالانتخابات الرئاسية، ستعود الولايات المتحدة لاتفاق باريس للمناخ مرة أخرى، وفقا لوعده في وقت سابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن لأول مرة عزمه سحب بلاده من الاتفاق في يونيو 2017، قائلا إن الاتفاق سيقوض الاقتصاد الأمريكي.