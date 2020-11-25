حصر عددي| فوز مرشحي "مستقبل وطن" في الدائرة الرابعة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أفادت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب في بني سويف، وفق الحصر العددي للجان الدائرة الرابعة ومقرها مراكز ببا وسمسطا والفشن، بفوز مرشحي حزب "مستقبل وطن".

وحصل النائب حسام محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على 106063 صوتًا، وطه بهجت الناظر على 106591 صوتًا، وأحمد علي عباس مرشح حزب "الشعب الجمهوري" على 90061 صوتًا، بينما حصل المرشحين المستقلين طارق مجاور على 56472 صوتًا، وحسين أبو مسلم على 58623 صوتًا، ومحمود أبوزيد على 47298 صوتًا.

يذكر أنه جرى تجهيز 481 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تجهيز 4 لجان عامة تغطي مدن المحافظة السبع.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.