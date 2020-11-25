حصر عددي| تفوق "قورة" في انتخابات إعادة النواب بدارالسلام في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة في محافظة سوهاج، ومقرها مركز دارالسلام، من الحصر العددي لجولة الإعادة.

وأظهر الحصر تفوق أحمد عبدالسلام قورة بعدد أصوات 35611، بينما حصل منافسه جابر الطويقي على 23313 صوتًا.

جدير بالذكر أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام يتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فيها مرشحان على مقعد واحد.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​