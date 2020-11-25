حصر عددي| خسارة مرشح "مستقبل وطن" في الدائرة الثانية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أظهر الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ببني سويف ومقرها مركزي شرطة الواسطى وناصر، فوز الدكتور محمد سيد جنيدي مرشح حزب الشعب الجمهوري بعد حصوله على 77234 صوتًا، بينما حصد النائب عبد الحكيم مسعود مرشح حزب النور 104953 صوتًا، وحصل النائب عصام خلاف مرشح مستقبل وطن على 61912 صوتًا، فيما حصل الدكتور عماد اليماني على 42539 صوتًا.

يذكر أنه جرى تجهيز 481 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تجهيز 4 لجان عامة تغطي مدن المحافظة السبع.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​