حصر عددي لنتيجة إعادة النواب بدائرة إطسا في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
انتهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الإعادة لمجلس النواب في دائرة إطسا بالفيوم.
ووفق الحصر العددي للأصوات، حصد مرشحا حزب "مستقبل وطن"، كامل محمود فيصل 43 ألفًا و453 صوتًا، وكمال عبد الحليم أبو جليل 36 ألفًا و371 صوتًا، بينما جاء في الترتيب بعدهما مصطفى عبد اللطيف البنا حاصدًا 32 ألفًا و246 صوتًا, وحصد ياسر عبد التواب سلومة 23 ألفًا و652 صوتًا.
تأتي تلك الأرقام وفقًا للحصر العددي للجان، مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لأنتخابات مجلس النواب 2020.
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