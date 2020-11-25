ليندا توماس .. "سفيرة الشعب" التي أعلن عنها بايدن في فريقه الرئاسي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن وزير الخارجية الأمريكي الذى أعلن عن اسمه، أنتوني بلينكين، سيعمل على إعادة علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، موضحا أن مايوركاس سيتولى وزارة الأمن الداخلى.

وأضاف جو بايدن خلال مؤتمر صحفى: "امرأة ستتولى قيادة المخابرات الوطنية"، متابعا: "فريقى الجديد مستعد للعمل من اليوم الأول".

ولفت بايدن إلى أن الولايات ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات.

وتابع جو بايدن: "ليندا توماس تسمى سفيرة الشعب وستكون مندوبتنا

في الأمم المتحدة"، موضحا أن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عملت في مناطق مختلفة من العالم.

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كما قدم بايدن، ليندا توماس جرينفيلد لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى

الأمم المتحدة، وعملت في السلك الدبلوماسي في دول متباينة مثل ليبيريا وسويسرا.

وقال بايدن إنها عُرفت باسم "سفيرة الشعب" لمهاراتها الدبلوماسية الدافئة، ونشأت في لويزيانا أثناء الفصل العنصري.

وقال بايدن إن الفريق سيعيد الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية.

أكدت السفيرة الأمريكية القادمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، "عودة تعددية الأقطاب والدبلوماسية"، واعدة بالتخلي عن سياسة الانعزال التي أنتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت: "اليوم.. أفكر في الشعب الأمريكي، في زملائي الدبلوماسيين وموظفي القطاع العام في العالم أجمع".

وتابعت: "أود أن أقول لكم إن أمريكا عادت، إن تعددية الأقطاب عادت، إن الدبلوماسية عادت".