ولي العهد البحريني ونتنياهو يبحثان مجالات التعاون الثنائي

سيف اليزيد - المنامة (وكالات) جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

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