مانشستر يونايتد ويحافظ على صدارته وباريس سان جيرمان ينعش آماله

ثأر مانشستر يونايتد الإنكليزي لخسارته ذهابا أمام باشاكشهير التركي وفاز عليه 4-1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبقي مانشستر يونايتد متصدراً برصيد 9 نقاط مقابل 6 نقاط لسان جيرمان الثاني الذي فاز على لايبزيغ بهدف نظيف، في حين يحتل باشاك شهير المركز الأخير وله 3 نقاط.



على ملعب أولدترافورد، خاض المهاجم الأوروغوياني المخضرم ادينسون كافاني أول مباراة له أساسيا في صفوف مانشستر يونايتد منذ انتقاله إليه في اليوم الأخير من باب الانتقالات الصيفية بعد خوضه ست مباريات احتياطيا وتسجيله هدفا واحدا في مرمى ايفرتون في الدوري المحلي.



وكانت المباراة ثأرية لمانشستر يونايتد كونه خسر ذهابا أمام منافسه 1-2 في 4 تشرين الثاني/نوفمبر بعد بداية جيدة شهدت فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف البطولة العالم الماضي 2-1 في عقر دار الأخير قبل أن يحقق فوزا كاسحا على لايبزيغ الألماني بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي نغمة الانتصارات وحقق فوزاً صعباً على ضيفه الألماني لايبزيغ بهدف نظيف.

وسجّل النجم البرازيلي نيمار هدف النادي الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وأنعش سان جيرمان آماله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي إذ بات في المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد (9 نقاط) الذي فاز على إسطنبول باشاكشهير التركي 4-1، أما لايبزيغ فأصبح ثالثاً بفارق المواجهات المباشرة عن "بي أس جي".



وكان الفريق الفرنسي بأمس الحاجة للفوز الليلة بعد خسارته في الجولة الأولى على أرضه أمام مانشستر يونايتد (1-2) وفي الجولة السابقة أمام لايبزيغ خارج أرضه (1-2)، أما فوزه الوحيد فكان على باشاكشهير التركي خارج أرضه بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من المسابقة العريقة.



المصدر: بي إن سبورت