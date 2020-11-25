وزير الخارجية الأمريكي المقبل أنتوني بلينكن يوكد أهمية التعامل مع الدول الأخرى

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

دعا وزير الخارجية الأمريكي المقبل أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، الى التعاون الدولي من أجل ”معالجة مشكلات العالم“.



وقال بلينكن الذي سماه الرئيس المنتخب جو بايدن: ”لا يمكننا بمفردنا أن نعالج مشكلات العالم، علينا أن نعمل مع الدول الأخرى“، مشددًا على الحاجة إلى ”التعاون“ و“الشراكة“.

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية المقبلة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، اليوم ”عودة تعددية الأقطاب وعودة الدبلوماسية“، واعدة بالتخلي عن سياسة الانعزال التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت ”اليوم، أفكر في الشعب الأمريكي، في زملائي الدبلوماسيين وموظفي القطاع العام في العالم أجمع. أود أن أقول لكم إن أمريكا عادت، إن تعددية الأقطاب عادت، إن الدبلوماسية عادت“.