الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خلص فريق من العلماء الإسبان إلى أن بين الأعراض الأولى للإصابة بعدوى فيروس كورونا، قد تكون أحاسيس مزعجة في الأنف، وتراجع في الشم والذوق.
وأضافت الفريق في دراسة نشرت على موقع medRxiv، أن أول أعراض الإصابة بكوفيد-19، غالبا ما يكون الجفاف في الحلق وشعور غير مريح في الأنف يظهر قبل اختفاء الإحساس بالرائحة والذوق.
وتم في الدراسة تحديد سبب فقدان المريض لحاستي الشم والذوق وتبين أن السبب يتلخص في أن الفيروس، عند اختراقه للنسيج الطلائي للأنف يتسبب في جفافه كما تؤثر العدوى سلبا على البلعوم الأنفي ما يؤدي إلى فقدان حاسة الشم.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق علمي يكشف سبب فقدان الشم والذوق لدى مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.