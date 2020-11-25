بريطانيا تسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ شهر مايو..

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 608 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ مايو.
وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن تسجيل 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 15450 إصابة.
وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى 1,538,794، فيما بلغ عدد الوفيات 55,838، وفق موقع “وورلدوميترز” المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.
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