عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الموافقة على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات السرية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس.



ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسة في جميع أنحاء العالم.

ويتحرك الديمقراطي على عجل لتشكيل فريقه واختيار مرشحين لحكومته، بعد أن فاز على الرئيس الحالي الجمهوري في انتخابات، الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأطلق ترامب معركة قانونية في مسعى إلى تغيير نتائج الانتخابات، زاعمًا دون أدلة أن الانتخابات سُرقت منه.

وكرر ترامب أنه لن يقر أبدًا بخسارة الانتخابات، غير أنه بعد أسابيع من عدم اليقين، أعطت إدارته أخيرًا، الإثنين، الضوء الأخضر لبدء نقل السلطة رسميًا إلى بايدن.

وقال منتقدون إن رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات، والموافقة على نقل السلطة إلى بايدن يقوض الديمقراطية الأمريكية، ويقلص قدرة الإدارة المقبلة على مكافحة جائحة كورونا الآخذة في التصاعد، والتي أودت بحياة نحو 258 ألف أمريكي، وتسببت بفقد ملايين آخرين لوظائفهم.