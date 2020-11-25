شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تطالب بالتزام الحيادية فى تغطية نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، نقيب ‏الإعلاميين، اجتماعا له، اليوم الثلاثاء، وقال فى بيان له، إن وصول قطبى الكرة المصرية إلى النهائى الأفريقى لرابطة الأبطال، لهو فخر للرياضة المصرية بصفة عامة، ولكرة القدم بصفة خاصة.

وأهاب مجلس نقابة الإعلاميين، بكل الإعلاميين العاملين فى وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، من مقدمى برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية فى تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية فى القارة السمراء، وذلك أعمالا بما جاء فى قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون والتى جاء فى نصها:-

1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

2. عدم تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.

4. التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.

وشدد على الالتزام بكل ما جاء فى ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى الصادرين عن النقابة فى ديسمبر 2017 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها 287، وجاء فى مواده، والالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه، مضيفا أنه يجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ما سبق حتى لا يعرض الإعلامى نفسه للمسائلة القانونية، وأن يغلب الجميع ضميره المهنى الحيادى بعيداً عن إظهار الانتماء لأى من الطرفين، وتحديداً أن البطولة إن شاء الله ستكون مصرية مائة بالمائة.

واختتمت نقابة الإعلاميين بيانها: "وليتبارى الجميع ويتنافس فى تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامى يليق بإعلامي الدولة المصرية الذين يمتلكون حساً وطنياً مغلبين فى ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص".