قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن الحكومة تنوي رفع الإغلاق والسماح بالتنقل في فرنسا اعتبارا من 15 دجنبر قبل أعياد نهاية السنة، وذلك لدى إعلانه أول تخفيف للقيود مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية التي أغلقت قبل شهر ابتداء من السبت المقبل.
وأضاف ماكرون في كلمة متلفزة خصصت للإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا أنه يمكن لكل المتاجر الصغيرة كالمكتبات ومحلات بيع الزهور فتح أبوابها السبت والإغلاق في الساعة التاسعة. وتبقى الحانات والمطاعم وصالات الرياضة والملاهي الليلية مغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: يعلن تخفيف الحجر بداية نهاية الأسبوع الجاري ورفع الإغلاق وتحرير التنقل قبل أعياد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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