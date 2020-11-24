شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يوافق على إطلاع «بايدن» على تقارير المخابرات والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس.

ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.