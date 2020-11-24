شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 50 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت فرنسا اليوم عتبة الـ 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). كما سجلت السلطات الصحية في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية 458 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 50,237 حالة وفاة. وسجلت فرنسا 9155 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة حتى اليوم 2,153,815 إصابة.

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