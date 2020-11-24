شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الطاقة: الاعتداء على محطة جدة يؤكد مخاطر أمن الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الطاقة الدولية اليوم، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.

وبينت الوكالة الدولية للطاقة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.