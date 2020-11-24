شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: إنجازات مواجهة «كورونا» يجب ألا تغيب عن عالمنا العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث ولا بديل عن هذا المسار.

وقال على تويتر: «دروس وعبر الانجازات العلمية في مواجهة جائحة الكورونا يجب ألا تغيب عن عالمنا العربي، الاختراقات الكبيرة في التعرف على مستجدات الوباء وآليات الفحص وتتابع اللقاحات من المختبرات والشركات الدولية ما هو إلا تأكيد المؤكد. الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث ولا بديل عن هذا المسار».

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