السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بـ«كورونا»

سيف اليزيد - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المصريين من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، في كلمة وجهها إلى المصريين خلال اجتماع مع كبار المسؤولين حول تطور الوباء، إن «الوباء ما زال مستمراً وحرصنا يجب أن يستمر، وكذلك إجراءاتنا للحفاظ على أنفسنا» من خطر الإصابة بالفيروس.

ودعا الرئيس السيسي، المواطنين المصريين إلى التزام إجراءات الوقاية من العدوى بالفيروس.

وأضاف، في الكلمة التي بثها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس في مصر في الربيع «اتخذنا إجراءات كثيرة (...)، واضطررنا إلى الإغلاق الجزئي».

وتابع: «لا نريد أن نصل إلى ذلك مجدداً»، محذراً من أن «حجم الإصابات ينمو»، ولكننا «نأمل ألا نكرر الإجراءات التي اتخذناها في الموجة الأولى، ولن يكون هذا ممكناً إلا بحرصكم وتعاونكم».

وطلب السيسي من المصريين «عدم التواجد في الأماكن المغلقة» لفترات طويلة «واحترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات».

وسجلت مصر، أمس الاثنين، 354 إصابة جديدة و12 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 113381 من بينها 6560 وفاة.