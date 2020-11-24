بريطانيا تسجل أعلى وفيات يومية بكورونا منذ مايو

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أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها أحصت 608 حالات وفاة بفيروس كورنا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يومية للوفيات جراء مرض كوفيد-19 تسجل في المملكة المتحدة منذ مايو الماضي إبان موجة تفشي الوباء الأولى في الربيع الماضي..

وتعتبر بريطانيا أن ضحايا المرض هم الأشخاص الذين توفوا في غضون 28 يوماً من إيجابية نتائج اختبارات بكوفيد-19.

كما أعلنت المملكة المتحدة رصد 11299 إصابة جديدة، في انخفاض عن حصيلة أمس الاثنين، وذلك وفق بيانات حكومية.

وبريطانيا هي أكثر البلدان الأوروبية تضرراً بالمرض الناجم عن العدوى بالفيروس. وهي تخضع لإغلاق عام هو الثاني من نوعه وذلك من أجل وقف موجة التفشي الحالية.