الكرملين: بوتين ينتظر انتهاء الاختبارات للحصول على اللقاح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

بالرغم من الإشادة التي لقيها اللقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا ، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه استخدام لقاح للكورونا.

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه استخدام لقاح للكورونا غير معتمد.

وكان المتحدث يجيب في ذلك، اليوم الثلاثاء، على سؤال للصحفيين عما إذا كان الرئيس بوتين قد لُقّح من العقارين الروسيين اللذين أشاد بهما قبل أيام واعتبرهما آمنين وفعالين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المتحدث باسم الكرملين قوله: ”لم نبدأ بعد في التطعيم على نطاق واسع، ولا يجوز لرئيس الدولة أن يشارك في التطعيم كمتطوع“.

فعال بنسبة 91 ٪

وكان بوتين أعلن في أغسطس تسجيل لقاح Sputnik V الروسي، وتمت الموافقة على لقاح ثان، في أكتوبر، حتى مع استمرار تجارب المرحلة الـ3 لإثبات السلامة والفعالية.

وقال مطورو Sputnik V، اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات الأولية أظهرت أنه فعال بنسبة 91 ٪ في منع العدوى، على الرغم من أنها لم تنشر النتائج النهائية بعد.

وقد بدأت روسيا، التي لديها خامس أكبر عدد من الحالات في العالم، بتطعيم العاملين الطبيين والمعلمين والمسؤولين. وبحلول نهاية العام، يهدف المنتجون إلى توفير حوالي 2.9 مليون جرعة، وفقا لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا.