سناء مرحاتي تتعافى من كورونا

أعلنت المغنية، سناء مرحاتي، اليوم الثلاثاء، تعافيها من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بعد أسبوعين من إصابتها به.

وشاركت مرحاتي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، مقاطع فيديو قصيرة، توضح فيها أن اختبار كورونا، الذي أجرته حديثا، أكد شفاءها.

وكانت مرحاتي قد حذرت جمهورها من طريقة انتشار الفيروس، إذ ادعت أنها كانت ملتزمة بالحجر، ونادرا ما تغادر منزلها، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الإصابة بكورونا.

وأصيب عدد من الفنانين المغاربة بكورونا، وشفيوا منه، منهم فاتى جمالي، وهشام الوالي، وريدوان، والدوزي، وأسامة رمزي، وسعيد الناصري، في حين أن الفنان محمود الإدريسي لا يزال يرقد في المصحة.