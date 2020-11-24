“حبسه يصل لـ20 عاما”… أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في “قضية الفيلا”

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، اليوم الثلاثاء، قراره الظني بحق فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القرار “قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما” في قانون العقوبات، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن “قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات”.

وأشارت إلى أن “المادة 547 من قانون العقوبات تنص أنه “من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.

من جانبه، علق غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم على قرار المحكمة، وقال: “إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات”.

يذكر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كان قد استمع سابقاً إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ”محاولة سرقة”، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم، فيما كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.