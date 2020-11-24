وزارة الصحة: المغرب اقترب الأسبوع الماضي من تسجيل مائة وفاة يومية بكورونا

سجلت وزارة الصحة، أن الأسبوع الماضي كان قد سجل أكبر حصيلة للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث اقتربت البلاد لأول مرة من تسجيل مائة وفاة يومية.
وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأسبوع الماضي، تخطت البلاد 300 ألف حالة إصابة بكورونا، وتخطت البلاد خمسة آلاف حالة وفاة بالفيروس.
وعن الجهات الأكثر تسجيلا للوفيات خلال الآسبوع الماضي، تقول وزارة الصحة إن تطور الوفيات بين الأسبوعين الماضيين، بلغ +125 في جهة درعة تافيلالت و+41,9 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما سجل أدنى مستوياته في جهات كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء وبني ملال خنيفرة.
وسجلت الوزارة تراجع مؤشر توالد الحالات على الصعيد الوطني خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ 0,9 في الوقت الذي كان يقدر بـ1,01 قبل ثلاثة أسابيع.
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