شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: 12 ألف إصابة و537 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 537 حالة وفاة و 12228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1,594,844 إصابةً, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 43668 حالة وفاة.

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