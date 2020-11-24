شكرا لقرائتكم خبر عن ألغام الحوثي تستهدف 20 مدنياً في الجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت اللجنة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن الألغام التي زرعتها الميليشيات في المناطق الزراعية في مديريتي الحزم وخب الشعف بالمحافظة, أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وإصابة 17 آخرين بينهم 3 أطفال و12 امرأة وأضرت بثلاث مركبات شخصية للمواطنين.
وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات تتنافى مع المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية كافة، مطالباً المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان الضغط على ميليشيا الحوثي بسرعة نزع الألغام التي زرعتها في عدد من المناطق وتقديم جميع المنتهكين للعدالة الدولية.
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