بالصور.. مصرع شخص صعقا في الديوانية والدفاع المدني ينتشل جثته

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن انتشال جثة عامل لقي مصرعه بصعقة كهربائية في الديوانية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية تمكنت من انتشال جثة عامل بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء نصب برجا للأنترنت".
واضافت ان "الفرق قامت بقطع التيار الكهربائي ثم انزال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة المذكورة.
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