شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية بنسلفانيا تعتمد فوز بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قال توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، إن الولاية صدقت على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وانتهت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن بالولاية.

وأضاف وولف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقّعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس».

يشار إلى أن قاض في ولاية بنسلفانيا، رفض دعوى قضائية لحملة الرئيس دونالد ترامب سعت إلى إبطال ملايين الأصوات التي تم إرسالها بالبريد في الولاية التي تعتبر ساحة معركة بين المرشحين.

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