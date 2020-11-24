شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يدشن غداً في أبوظبي مساحات إبداعية لتمكين الشباب الخليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يستكمل مركز الشباب العربي الاستعدادات النهائية لتدشين مساحات إبداعية في مقر مركز الشباب العربي بالشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم غد الخميس، من قِبل أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى أبوظبي، وكل من الشيخ راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وشما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ووفد من قيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والممثل المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات.

وستمثل المساحات الإبداعية الجديدة ضمن مرافق المركز منصة إطلاق لبرامج ومبادرات وأنشطة مشتركة بين مركز الشباب العربي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تمكّن الشباب الخليجي وتعزز مهاراته وتصقل خبراته وتتيح له الفرص لتحقيق ذاته وتطوير قدراتها وقيادة قطاعات التنمية في مجتمعات المنطقة.

ورحبت شما بنت سهيل المزروعي بزيارة الدكتور نايف الحجرف المرتقبة، وقالت إنها تترجم رؤية الأمانة العامة وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعم وتمكين وإشراك الشباب كأولوية لبناء الأوطان، ومواصلة جهود التنمية عبر الاستثمار في طاقة الشباب، وقالت: «إن افتتاح قاعة المجلس، غداً الخميس، سيكون بمثابة ولادة منارة خليجية تعمل من قلب أبوظبي لخدمة الشباب الخليجي والعربي في مختلف مجالات العمل الشبابي، وستكون امتداداً لبرامج المجلس في الإمارات، كما ستتكامل خطتها التشغيلية مع خطط وبرامج ومبادرات مركز الشباب العربي».

من ناحيته، أكد سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، ستشكل هذه المساحة ضمن مرافق مركز الشباب العربي نقطة انطلاق لمبادرات وبرامج مبتكرة ومتخصصة تلامس أولويات شباب المنطقة، وتؤهلهم للعب دور ريادي في صناعة المستقبل الذي تتطلع إليه مجتمعاتهم. وقال النظري إن اتفاقية الشراكة التي سيتم توقيعها خلال الفعالية ستشكل إضافة نوعية لمسارات العمل المشترك وفق تطلعات الشباب الخليجي، والعربي، وتعزيز إسهاماتهم لقيادة مسارات التنمية للمستقبل.

وتقام فعالية التدشين الرسمي لمرافق المساحات الدائمة لمجلس التعاون بمقر مركز الشباب العربي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيتخللها توقيع اتفاقية الشراكة بين المركز والمجلس، إضافة لإطلاق منصة رقمية مشترك لتفعيل البرامج المشتركة، إضافة إلى تنظيم حلقة شبابية حوارية بحضور الأمين العام والسفراء وقيادة مركز الشباب العربي وبمشاركة مجموعة من الشباب الخليجي المقيم في الإمارات.

وكان الأمين العام أشاد خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة دولة الإمارات، وبجهود مركز الشباب العربي، وبمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، بتخصيص قاعة دائمة للمجلس في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي الذي يستهدف خدمة وتمكين الشباب الخليجي، والعربي.