شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: تعديل قانون الشركات يعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب مسؤولون بتعديل أحكام قانون الشركات بما يتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في الإمارات، في خطوة مهمة في اتجاه دعم المنهجية والاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، والتي تنعكس بدورها على النمو المستدام وتدعم سياسة التنويع الاقتصادي.



حبيب الملا: الاقتصاد المحلي بات يتمتع بدرجة كبيرة من النضج



قال الخبير القانوني حبيب الملا، إن التعديلات التي أعلنت أمس كثيرة ومهمة.

ولفت إلى أن الأنظار جميعها اتجهت إلى التعديل المتعلق بزيادة نسبة تملك الشريك الأجنبي وإلغاء نظام الوكيل. وقال، إن الوضع كان مختلفاً في بداية صدور قانون الشركات في الثمانينات من القرن الماضي، فوقتها كان الاقتصاد المحلي في بدايته، وكان المشرع يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المواطن على التجارة، فوَضَعَ هذا الشرط، ملزِماً ألّا تزيد نسبة الشريك الأجنبي على 49%.

وأضاف، إن الوضع تغير؛ حيث بات الاقتصاد المحلي يتمتع بدرجة كبيرة من النضج والقوة، والتجار المواطنون صار لهم باع طويل في مجالات الأعمال ووجود قوي في السوق. وبالتالي من الطبيعي أن تتغير فلسفة التشريع، وأن يتركز الهدف على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فمن الطبيعي أن تقوم الدولة باعتماد العديد من الحوافز التي تسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه الحوافز بطبيعة الحال الملكية.

وأشار إلى أن هذا التوجه بدأ قبل بضعة أعوام مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي حرر بعض القطاعات، ولكنه وضع في الوقت نفسه قائمة سلبية، بمعنى أنه حظر على الأجنبي تملك أكثر من 49% في جميع القطاعات، باستثناء الأنشطة الواردة في القائمة، لكن اليوم التعديلات الجديدة عكست الوضع؛ حيث ألغت قانون الاستثمار الأجنبي، الذي لم تعد هناك حاجة إليه، وحرر جميع القطاعات، وأتاح للأجانب تملك حصص كاملة في الشركات العاملة فيها، باستثناء القطاعات التي تعتبر ذات أثر استراتيجي، والتي من المنتظر أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء قريباً، وبالتالي بات الأصل هو تملك الأجنبي حصة 100%، والاستثناء هو عدم قدرته على ذلك.

وأكد أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية. لكنه سيكون له في الوقت نفسه انعكاساته على المناطق الحرة في الدولة، وإن لفت إلى أن المناطق الحرة المالية سيكون لها وضعها الخاص؛ لأن قدرتها على استقطاب الشركات العالمية مرتبطة بالعديد من العناصر ومنها التشريعات المتميزة. وأوضح أن المناطق الحرة الأخرى من الممكن أن تتأثر ما لم تحاول التواؤم مع الأوضاع، وإيجاد حوافز جديدة تساعدها على استقطاب الشركات.

وتحدث عن انعكاسات التعديلات على المواطنين الذين كان يعتمد عدد لا يستهان به منهم في دخلهم أو في جزء منه على تأجير أسمائهم ضمن ما يعرف باسم «الشريك النائم» الذي يملك على الورق حصة 51%، في حين أنه لا يملك في الواقع حصة فعلية من الشركة، ويحصل بموجب ذلك على مبلغ سنوي مقطوع من الشريك الأجنبي. وقال إن وضعهم اليوم، أو بعد مرور سنة وهي المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها بموجب التعديلات الجديدة، سوف يتأثر، ولفت إلى أن عليهم التكيف مع الوضع ربما بالدخول في التجارة بشكل جدّي، أو البحث عن موارد أخرى للدخل.



خلفان بلهول: تضع الإمارات على خارطة الاستثمار



قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ارتكزت قصة الإمارات في سيرها نحو المستقبل على محاور رئيسية، هي تخيل المستقبل والتخطيط له ووضع خطة تنفيذية مدروسة وواعية لمتطلبات كل مرحلة زمنية تحقق الأهداف المرسومة وتهيئ للمرحلة التي تليها. والقرار الحكيم لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لإتاحة التملك 100% للمستثمر الأجنبي يعد دلالة واضحة على تصميم حكومتنا الرشيدة على وضع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي كوجهة بارزة تستقطب العقول والمشاريع والأفكار التي تؤسس لبناء مستقبل البشرية.



محمد المشرخ: تواكب مستجدات الأسواق العالمية



أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ورئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التي أتاحت التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب دون وكيل، تأتي مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، وخصوصاً أن الاستثمار الأجنبي أصبح بحاجة إلى المزيد من التشجيع؛ بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»؛ «كوفيد - 19».

وأفاد المشرخ بمناسبة صدور تعديلات قانون الشركات أن دولة الإمارات سبّاقة دوماً لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي؛ وتوفير عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: تعد هذه التعديلات دليل ثقة بمستقبل النمو في الأسواق المحلية، باعتبارها تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والاستقرار، وبنظم تشريعية مرنة تتيح التعامل مع مختلف التحديات واتخاذ القرارات المناسبة؛ لدعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. وتابع: ونحن في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تشكل لنا هذه التعديلات مدخلاً للمزيد من الشراكات وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز بنية اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنوع؛ وذلك انطلاقاً من دوره في جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة عبر تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات الراغبة بالاستثمار ومساعدتها على إنجاز معاملاتها وغيرها من الخدمات الإدارية، وأتوقع أن تسهم هذه التعديلات بدور كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة.



هالة بدري: تسهيل مزاولة الأعمال



بينت هالة بدري، مدير عام «هيئة الثقافة والفنون» في دبي، أن هذه التعديلات من شأنها أن تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو الأعمال، ونجاحها في مختلف القطاعات، وتعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي. وقالت: «يؤكد القانون الجديد حرص قيادتنا الملهمة على ترسيخ النموذج المتفرد القائم على دعم توسع مجتمع الأعمال المحلي وازدهاره، وتحويل الدولة إلى وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات من شتى دول العالم».

وأكدت أن القرار يعكس الفكر التنموي المتجدد لحكومتنا والدور الخلّاق الذي تلعبه في محافظة الإمارات على ريادتها، مضيفة أن الإجراءات الجديدة تُعتبر إضافة إلى منظومة الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي في الدولة، وسوف يفتح آفاقاً أرحب أمام تنمية وازدهار أعمال المجتمع الإبداعي والثقافي والفني في دبي والإمارات، خاصة مع وجود الفيزا الثقافية طويلة الأمد، ما يرسخ منظومة تشجع على اجتذاب المواهب العالمية.



خليفة المحيربي: تأثيراتها كبيرة



أشاد خليفة سيف المحيربي، باعتماد تعديلات في قانون الشركات، تتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب، والتي من شأنها دعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر المحيربي أن القرار سيكون له تأثير كبير في جعل الإمارات مركزاً للاستثمار واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لتأسيس شركات بملكية كاملة، مما يعزز ثقتهم بالاقتصاد الوطني والبيئة المثالية التي يوفرها لهم لإطلاق مشاريعهم.

وأشار إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب، ليشجع على جذب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تغيرات متعددة بسبب الظروف الراهنة، كما سيعزز من ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية سواء الموجودة بالدولة أو التي لديها رغبة بالقدوم، ويدفعها لبحث فرص الاستثمار المتاحة، خاصة مع توقعات بجذب شركات تستثمر للمرة الأولى في الإمارات.



عبيد الطنيجي: خطوة غير مسبوقة



أشاد عبيد عوض الطنيجي عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعضو غرفة التجارة والصناعة، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإلغاء نظام الوكيل المواطن للشركات الأجنبية، وإتاحة المجال للأجنبي لتأسيس الشركات، والتملك بنسبة 100%، مؤكداً أن الخطوة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أكبر في الدولة، واستقطاب المستثمرين الأجانب بأعداد متزايدة.

واكد أن المبادرة السامية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في إمارات الأمن والأمان والاستقرار، وتعكس صورة إيجابية عن مميزات الاستثمار فيها، علاوة على دورها في إظهار تميز الدولة في قراراتها الريادية، وفي تطور وتميز جميع مناحي وجوانب الحياة فيها، ولافتاً إلى أهمية أن تعمل الجهات المعنية في إمارات الدولة كافة على تعديل قوانينها الاقتصادية لتتلاءم مع المبادرة السامية، لاستقطاب المستثمرين.



جاوراف سينج: تحفيز قطاعات الأعمال



قال جاوراف سينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيرلوب.آي أو»: «لطالما عملت دولة الإمارات على الارتقاء المتواصل ببنيتها التشريعية، لضمان مواكبة التطور العالمي، حيث يسهم مثل هذا القرار في تحفيز قطاع الأعمال الخاصة في الدولة، ويخلق بيئة مساعدة على الأبحاث والتطوير، والتي من المرجح أن تشكل الخطوة المقبلة لدفع الإمارات على مسار الاقتصاد المعرفي، وصولاً إلى تحقيق عمق استراتيجي على صعيد الاقتصاد الجديد، مدعومة بمكانتها الفريدة على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي، وبالتالي تتيح مثل هذه المبادرات تشجيع استقطاب جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال بما يعزز استفادة الدولة من وضعها كمنصة مثالية في استقطاب الكثير من المواهب الشغوفة في مجالات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، التي تمثل جميعها المكونات الأساسية للمجتمع التكنولوجي».



نعيمة الزعابي: تسهيل الصعوبات



أثنت سيدة الأعمال نعيمة الزعابي على القرار، مؤكدة وعي القيادة الحكيمة بأهمية توسعة رقعة استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدولة، وإقرار مميزات مشجعة لهم على بناء استثماراتهم فيها، في ضوء سهولة الإجراءات الخاصة بإقامة مشاريعهم، وتسييرها بيسر دونما صعوبات أو عراقيل من أي نوع، قائلة: دولة الإمارات متفردة دائماً بقراراتها، ومبادراتها، وخطواتها الاستثنائية في كل ما تصدره، وتقوم به، فضلاً عن احترامها وحفظها حقوق جميع من يقطنون على أرضها، إلى جانب معاملتها الطيبة للجميع، وبذلك تتعزز خصوصيتها عن غيرها من الدول، في جميع مفردات المعيشة فيها.



إبراهيم الحوسني: تطوير بيئة الأعمال



قال المحامي ابراهيم الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة ILAW: «إن تعديل قانون الشركات هو خطوة جوهرية ستسهم في جذب مزيد من المشاريع والشركات العالمية، وتعزز استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي. إن إلغاء مرسوم القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يلزم الشركة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، يعتبر خطوة جوهرية لحل مشكلة الشركاء الصوريين، التي كانت تتسبب في العديد من القضايا والنزاعات بين الطرفين».

وأكد على المراكز المتقدمة التي تتصدرها الامارات والنمو المستمر الذي تحققه على الصعيد العالمي في جذب الاستثمارات الاجنبية، يتمثل في مرونة الدولة في توفير وتطوير بيئة أعمال تواكب كافة المتغيرات التي يشهدها العالم.

وأضاف:»إن ارتفاع معدلات الاستثمارات في الدولة هو دليل على ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة الدولة وحرصها على تقديم الدعم الكامل للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، من خلال توفير بيئة تشريعية متكاملة تساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتنشيط وتطوير القدرة التنافسية».



أيوب الفرج: في مصلحة المستثمرين



أكد الدكتور أيوب الفرج، الرئيس التنفيذي لشركة «كي ام كي»، أن تعديل قانون الشركات يصب في مصلحة المستثمرين ورجال الأعمال المقيمين والأجانب، كونه يسهم في تعزيز إدارتهم لشركاتهم وطرق التصرف والتعامل من خلالها.

وأوضح الفرج أن القرار سيساهم بشكل كبير في جذب شركات استثمارية ورجال أعمال جدد إلى الإمارات، خاصة أن الإمارات تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار؛ بفضل تشريعاتها وقوانينها، إلى جانب الأمن والاستقرار.