شكرا لقرائتكم خبر عن «صحية استشاري الشارقة» تطلع على جهود الخدمات الاجتماعية خلال الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في مقرها بمنطقة الدفين في الشارقة، وفداً من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، والاطلاع على جهود الدائرة من الخدمات المقدمة لمختلف أفراد المجتمع خلال فترة الأزمة الصحية لجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وخلال اللقاء، تم عرض آليات العمل في الدائرة خلال فترة الجائحة، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور، الخدمات المقدمة عن بعد، والمبادرات، والآليات والإجراءات الصحية المتبعة للحفاظ على صحة متعاملي وموظفي الدائرة، كما عرضت الدائرة أهم التحديات التي واجهتها والحلول التي اتخذتها حتى لا تتأثر بالخدمات المقدمة لفئات المجتمع.

ضم الوفد الزائر برئاسة الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس اللجنة، كلاً من موزة مطر بن دلموك الكتبي مقررة اللجنة، ودغيش راشد الكتبي، وعبيد محمد العضب الحمودي، وسيف محمد بن رويجدة الكتبي، وعسيرة بطي القايدي، بجانب حضور سيف سالم الكتبي أمين سر اللجنة، والإعلامي إسلام الشيوي من الأمانة العامة للمجلس.

وكان في استقبال الوفد الزائر أحمد إبراهيم الميل مدير الدائرة، وبحضور مريم القطري المدير التنفيذي لشؤون الرعاية والحماية، وخلود النعيمي المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع، وعلياء الزعابي المدير التنفيذي لشؤون الضمان الاجتماعي.



وأشاد أحمد إبراهيم الميل بجهود اللجنة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الروابط بين مختلف الجهات الحكومية، وحرص الدائرة على تعزيز شراكتها مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة بمجالات خدمة المجتمع وتحقيق رسالتها التي تواكب الرؤى والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.



ومن جانبه، ثمن الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس اللجنة، هذا اللقاء الذي يهدف إلى التعرف عن قرب بالمنجزات والخدمات النوعية التي حققتها الدائرة خلال الفترة الصحية الحرجة، مشيداً بجهود الدائرة خلال هذه الفترة رغم صعوبة الظرف، مؤكداً فخر الدائرة بما تقوم به من ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي وضعها لضمان الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع التي تحتاج للرعاية.