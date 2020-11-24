شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تعيد افتتاح مراكز أصحاب الهمم بطاقة استيعابية كاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس الثلاثاء، عن إعادة افتتاح مراكز أصحاب الهمم للعمل بطاقة استيعابية كاملة، واستئناف الحصص الدراسية في الفصول بعد استيفاء جميع الإجراءات والمعايير المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمسؤولي هيئة تنمية المجتمع برئاسة الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة لمركز دبي للرعاية الخاصة (DCSN)، للتأكد من جاهزية المركز وإعلان استئناف الحصص الدراسية فيه بعد التوقف الذي فرضه انتشار جائحة «كورونا».

وكشفت الهيئة أن عشرة من مراكز تأهيل أصحاب الهمم قد استكملت الإجراءات، وقامت بتجهيز منشآتها لتقديم الخدمة في الفصول الدراسية، بما يتوافق مع المعايير الحكومية في هذا الشأن، وحصل خمسة منها على تصريح استئناف العودة الكاملة لتقديم الخدمات في الفصول الدراسية، وتقوم المراكز الأخرى بتعزيز إجراءاتها الاحترازية لتلبية المتطلبات والقدرة على إعادة الفتح بالشكل المطلوب. وبينت الهيئة أنها ستواصل الرقابة والتفتيش على المراكز لضمان معايير الصحة والسلامة.

وكانت هيئة تنمية المجتمع أجرت بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، فحص (كوفيد-19) بشكل مجاني في مقر مركز دبي للرعاية الخاصة، وأجرى الفحص 314 شخصاً من العاملين في مراكز أصحاب الهمم التي لديها مرافق مؤهلة لعودة الحصص الدراسية وفق الإجراءات والمعايير.