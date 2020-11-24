شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. ارتفاع جرائم القتل والتنكيل بالنساء فى تركيا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة «بيانيت» التركية المختصصة بحقوق الإنسان، ارتفاع ضحايا العنف ضد المرأة في تركيا إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الجاري 2020، وقالت إن 253 امرأة تركية قتلن خلال 327 يومًا، علاوة على تعرض 715 امرأة للعنف والقهر. وسط تراخى حكومة العدالة والتنمية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف ضد المرأة.

وأوضحت الوكالة، أن نصف الضحايا قد قتلن على يد أزواجهن أو أحبائهن، وأن 165 امرأة قد قتلت على يد زوجها أو حبيبها الحالى أو حبيبها السابق، وأن هناك أكثر من 50 امراة قتلت على يد والدها أو ابنها أو زوجها، بينما قتلت 16 امرأة على يد جارها أو صديقها.

ووفقًا لتقرير الوكالة فقد قتل الرجال 150 امرأة بأسلحة نارية، فيما قتلت 66 امرأة بسكين، وثلاث نساء قتلن حرقًا، وقضت 14 منهن خنقًا.

وأضاف التقرير أن التحقيقات لم تتوصل للطريقة التي قتلن بها ما لا يقل عن ثماني نساء، فيما قضت 5 سيدات بسبب الضرب المبرح، وقتلت سبع نساء بعد إلقائهن من الشرفة أو من السيارة أو من جرف عال.