شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ينعى القاسم عوض نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، القاسم عوض نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الصحفى البرلماني الكبير الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما نعى أمين عام المجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان الصحفي الكبير داعيا الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.
وكان "قاسم عوض" رحمه الله عليه قد تقلد عدد من المناصب في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وآخرها نائب رئيس تحرير الوكالة، المشرف على قطاع الأخبار، وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس التحرير، وعمل لفترة طويله كرئيساً لوحدة البرلمان.
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