شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ينعى القاسم عوض نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، القاسم عوض نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الصحفى البرلماني الكبير الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى أمين عام المجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان الصحفي الكبير داعيا الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.