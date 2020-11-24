شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الشيوخ يستقبل هشام حطب للتهنئة والتعاون بين المجلس واللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نشاط اللجنة الأولمبية، ودورها في أن تكون حلقة الوصل بين الرياضة المصرية والعالمية، مشدداً على تقديم كل الدعم من جانب مجلس الشيوخ للجنة، للوصول إلى مستوى لائق أمام العالم أجمع في الرياضة المصرية.

من جانبه، أكد المهندس هشام حطب سعادته بتولي شخصية كبيرة، وقامة قانونية وسياسية مثل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس مجلس الشيوخ.، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد التعاون والتنسيق بين اللجنة الأولمبية والبرلمان بغرفتيه.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال اللقاء بدور المرأة المصرية في جميع نواحي الحياة ومساهمتها في المجتمع، قائلاً :" نعتز كثيرا بدور المرأة المصرية في مختلف النواحي".

ووجه "عبد الرازق" التحية والشكر لرئيسه المجلس القومي للمرأة للدور الريادي العظيم الذي يقوم به المجلس، معرباً عن تطلعه في أن تحقق المرأة ما تصبو إليه.

وشدد رئيس الشيوخ على الدعم الكامل للمرأة المصرية، قائلاً: ستجد كل الدعم و المساندة من جانب مجلس الشيوخ.

بدورها هنأت الدكتور مايا مرسي، رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية معربة في الوقت ذاته عن سعادتها بوصول المرأة لوكالة مجلس الشيوخ.

وأعربت مايا مرسي عن ثقتها في أن قضايا والملفات الخاصة بالمرأة في أيدي أمينة داخل مجلس الشيوخ.