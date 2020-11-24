شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: استهداف البنية التحتية للمملكة انتهاكٌ للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الجمهورية الفرنسية اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: إن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاكٌ للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن المملكة والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.