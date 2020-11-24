الإمارات وسلوفاكيا.. مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، ووزير خارجية سلوفاكيا، التعاون الدفاعي الثنائي.

جاء ذلك لدى استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزير خارجية سلوفاكيا يفان كورتشوك، في لقاء حضره وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والدفاعية.

وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحثا تطورات جائحة كورونا وأهمية التعاون بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية، ودعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وسلوفاكيا، والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وحضر اللقاء سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.