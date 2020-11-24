الرئيس الأمريكي المنتخب: لدينا أول امرأة ستقود مجتمع الاستخبارات وأول امرأة من أصل أفريقي تشغل منصب مندوبنا لدى الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت "جاهزة لقيادة العالم".

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من إدارته الجديدة، أن فريق السياسة الخارجية والإمن القومي بالإدارة الأمريكية الجديدة سيتولى إعادة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي.



وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، إن الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة.. وسيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم".

وأشاد بايدن، بمرشحه لمنصب الخارجية أنتوني بلينكين، قائلًا: "سيعزز الثقة في وزارة الخارجية وعلاقاتنا بدول العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أن واشنطن تتطلع إعادة الاعتبار لسياستنا الخارجية وعلينا تجسيد قيمنا التقليدية.

من جانبه قال المرشح لمنصب وزير الخارجية، نستطيع أكثر من غيرنا جمع الآخرين معًا ونحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة والطاقة في عملنا.

وأضاف أنتوني بلينكين، لن نستطيع حل مشاكل العالم بمفردنا ونحتاج إلى التعاون من الجميع.