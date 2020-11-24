هدايا مركز الملك سلمان للإغاثة تبهج أيتام اليمن  

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الهدايا على الأطفال الأيتام وأسرهم في محافظات عدن ومأرب والساحل الغربي باليمن، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام.

ونظم المركز عددا من البرامج والأنشطة الترفيهية ضمن مشروع (بذرة أمان) استفاد منها الأيتام وعاشوا وأسرهم أجواء بهيجة. وأوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري أن الفعاليات ستستمر لمدة أسبوع تتخللها مبادرات متنوعة وزيارات لبعض الأماكن وتوزيع الهدايا للأيتام وأسرهم، الأمر الذي سيسهم بمساعدتهم في انخراطهم بالمجتمع.

وعلى صعيد متصل، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن خلال شراكته الفعالة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق برنامج تدريبي لمدة 9 أشهر، وذلك لتمكين أكثر من 900 شاب وشابة بمختلف المحافظات اليمنية من اكتساب مهارات جديدة في مجالات مختلفة تضمن لهم الدخول إلى سوق العمل.

وسيسهم البرنامج في تمكين قطاع الشباب باليمن من خلال التدرب على أنشطة متنوعة مثل: الأعمال التجارية والزراعية، تجهيز الأغذية، إنتاج المنسوجات اليدوية، ميكانيكا السيارات، إصلاح الهواتف المحمولة. ويهدف المركز إلى إيجاد فرص اقتصادية، وتحسين سبل العيش للشباب والفتيات باليمن، وتعزيز قدراتهم، وتعليمهم روح المبادرة.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج (نبض السعودية) التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وتتضمن الحملة التي تستمر ستة أيام إجراء ما يقارب 20 عملية جراحية في مجال القلب المفتوح يستفيد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف رئيس جمعية جراحة قلب الأطفال بالعالم الدكتور زهير الهليس.

مما يذكر أن الفريق الطبي للمركز اختتم في المكلا الأيام الماضية حملته المخصصة لقسطرة القلب للأطفال بعد إجراء أكثر من 70 عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح.