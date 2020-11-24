الحكومة السودانية: فوجئنا بالوفد الإسرائيلي في الخرطوم

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ونقل موقع (سودان تريبيون) عن المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح القول قوله «إن مجلس الوزراء لم يكن على علم بهذه الزيارة»، وأضاف «لم تنسق معنا أية جهة في الدولة بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد ولا الجهة التي دعته واستقبلته»، ونقل الموقع عن مصادر متطابقة أن الوفد وصل بتنسيق من قيادات عسكرية في مجلس السيادة.وتؤكد الحكومة التنفيذية برئاسة عبدالله حمدوك على أن التطبيع أو التقارب مع إسرائيل ينبغي تركه لحكومة منتخبة وأن الحكومة الانتقالية الحالية لا تملك تفويضا لاتخاذ مثل هذا القرار.
في المقابل، يقول رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية خلال فبراير الماضي، «إن التقارب مع إسرائيل أمر تقتضيه المصلحة العليا للسودان».
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