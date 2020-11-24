ترمب يأمر ببدء إجراءات تسليم السلطة

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وغرد ترمب عبر حسابه على موقع تويتر «أود أن أشكر إيميلي مورفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وولائها لبلادنا، تعرضت للمضايقة والتهديد والاستغلال- ولا أريد رؤية ذلك يحدث لها أو لأسرتها والعاملين في الإدارة»، موضحا أنه أعطى تعليمات لفريقه بتنفيذ ما يلزم حيال «التقاليد الأولية» للعملية الانتقالية.وأعلنت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي رسميا، فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من الشهر الحالي، وهو إجراء لازم كي يتمكن الرئيس المنتخب من الوصول إلى الموارد اللازمة لبدء عملية تسلم السلطة.
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