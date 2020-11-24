بعد هجوم جدة.. رسالة عاجلة من السعودية إلى مجلس الأمن

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قالت فيها إن مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن هي المسئولة عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، أمس الاثنين.

ودعت السعودية في رسالتها إلى وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، من جراء ممارسات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال في رسالة للمجلس، ‬‬إنه تبين أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسئولة عن الهجوم "الإرهابي"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وذكرت وكالة رويترز أن السعودية تعهدت في الرسالة بألا تدخر جهداً لحماية أراضيها ومواطنيها، كما حثت مجلس الأمن على وقف التهديد "لأمن الطاقة العالمي".

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية والموالية لإيران قد هاجمت محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ.

وأدى الهجوم إلى نشوب حريق في خزان للوقود، من دون وقوع ضحايا أو التأثير على إمدادات الشركة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية في بيان: "وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف".

وأكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، تورط مليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف المحطة.

وأضاف المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل امتداداً للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص)، التي تبنتها الميليشيات الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية، إيرانية الصنع، من نوع "كروز" وطائرات دون طيار مفخخة.

وقوبل الهجوم الإرهابي الحوثي بإدانة من جانب عدد من الدول العربية، من بينها مصر والإمارات والكويت والأردن والسودان.