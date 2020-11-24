لوفاة والده.. استبدال رئيس لجنة فرعية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: شهدت اللجنة الفرعية رقم 41، ومقرها قرية كفر زيادة، دائرة كوم حمادة في محافظة البحيرة، استبدال رئيسها نظرًا لوفاة والده. ويتنافس في الدائرة التاسعة، ومقرها مركز كوم حمادة، 4 مرشحين، هم: عاصم عبد العزيز مرشد، أحمد حلمي الشيشيني، طلبة أحمد ثابت النحال، ومحمد سمير الشويخ، على مقعدين.​

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