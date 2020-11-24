باريس / الشرطة الفرنسيّة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفكيك مخيّمٍ للمهاجرين

إستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفكيك مخيّم جديد للمهاجرين وسط باريس، أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من مراكز إيواء مؤقتة في الضواحي، وفق ما ذكره موقع "فرانس 24".

وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت مؤخرا بتفكيك مخيم غير قانوني للاجئين يأوي نحو 2000 شخص في ظروف سيئة وصعبة جدا، بالقرب من العاصمة باريس.